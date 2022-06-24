مصرع واصابة شخصين اثر حادث سير في بابل

2022/06/24 | 17:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة أثر حادث سير في بابل.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “حادثاً مرورياً وقع على طريق المرور السريع في بابل، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة”.وأضافت، أن “سبب الحادث كان السرعة الشديدة وعدم الانتباه […]

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