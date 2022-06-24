2022/06/24 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني العراقي يواصل حملته الميدانية لمتابعة وتفكيك أزمة الوقود في البلاد وملاحقة المهربين =============== تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ولليوم الثاني على التوالي تتواصل جهود الأبطال في جهاز الأمن الوطني لمتابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب والتلاعب بالأسعار التي يقوم بها ضعاف النفوس ومهربي المشتقات النفطية فقد […]

ظهرت المقالة لرصد التهريب والتلاعب..



الأمن الوطني يواصل مداهمة محطات البنزين (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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