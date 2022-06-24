محافظة عراقية تعلن خلوها من “الحمى النزيفية”

2022/06/24 | 17:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن المستشفى البيطري في ديالى، الجمعة، خلو المحافظة بشكل كامل من الحمى النزيفية.وقالت مدير المستشفى ابتسام جاسم محمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التقيم الميداني لجميع مناطق ديالى من خلال اللجنة العليا المشتركة حول مرض الحمى النزيفية يمكننا التاكيد بان المحافظة خالية بشكل كامل من اي اصابات مؤكدة بالمرض”.واضاف ،ان”ديالى لم تسجل […]

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