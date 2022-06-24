الصحة تكشف عن عدد الاصابات بالحمى النزفية والكوليرا

2022/06/24 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن عدد الاصابات بالحمى النزفية والكوليرا.وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر في بيان تلقته ايرث نيوز، ان الاصابات بمرض الكوليرا ارتفعت الى 19 حالة مؤكدة 3 حالات جديدة بكركوك وواحدة بديالى”.واضاف فيما “تم تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة نينوى ليرتفع العدد الكلي إلى […]

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