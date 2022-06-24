البنتاغون يكشف سبب انسحاب الجيش الأوكراني من

2022/06/24 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع في البنتاغون، الجمعة، إن انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة سيفردونيسك، هدفه التموضع بشكل يمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل.

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