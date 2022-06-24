نجل إيلون ماسك يصبح رسميا فتاة ويغير اسمه

2022/06/24 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

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وافقت المحكمة على طلب نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك البالغ من العمر 18 عاما بتغيير اسمه وجنسه، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن وثائق قضائية.

ونقلت القناة التلفزيونية عن حكم القاضي "نظرا لعدم وجود اعتراضات، تمت الموافقة على التماس تغيير الاسم والاعتراف بتغيير الجنس وإصدار شهادة ميلاد جديدة".

وهكذا، أصبح Xavier Musk رسميا فتاة تدعى Vivian Jenna Wilson.



وتطلق الملياردير وزوجته جوستين ويلسون في عام 2008.

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