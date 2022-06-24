جدلية التجسيد والتجريد في الاقتران الإنساني-الرقمي، فيلم Her مثالاً - محمود الصباغ

2022/06/24 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ من بين الكثير من الاقتباسات المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي، هناك واحدة للفيزيائي الشهير ألبرت آينشتين تقول:" لقد بات من الواضح، بالأحرى من المرعب للجميع، كيف تجاوزت منجزاتنا التقنية إنسانيتنا"-انتهى الاقتباس- كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، قبل مدة وجيزة، على لسان أحد المهندسين العاملين في شركة غوغل، ويدعى بلاك ليموني الذي يعمل في قسم الذكاء الاصطناعي، عن اعتقاده أن أحد مشاريع الشركة للذكاء الاص ......





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