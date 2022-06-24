2022/06/24 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه في العام 1991 حدث الانهيار العظيم للاتحاد السوفييتي وانتهت الحرب الباردة بانتصار الولايات المتحدة الأميركية ، التي نصبت نفسها الوصي الأوحد على البشرية جمعاء .استبشر العالم، والشعب الأميركي خاصة، بانتهاء سباق التسلح وبأن الأموال الضخمة التي تهدر في امتلاك نظم التسلح المتطورة باضطراد سوف توجه لبناء المدارس والمستشفيات وإصلاح البنى التحتية .



كسرت موجة التفاؤل إذ راحت تصدر تباعا عن مسئولين أميرك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرهاب الدولة: الولايات المتحدة وإسرائيل يدا بيد في نهج مدمر للكون وللحياة - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرهاب الدولة: الولايات المتحدة وإسرائيل يدا بيد في نهج مدمر للكون وللحياة - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).