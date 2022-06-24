الكربولي يلمز الخنجر ويوجه اتهاماً قاسياً: وقفات رياء بعد ان استوليتهم على الأموال!

2022/06/24 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال السياسي العراقي جمال الكربولي اليوم الجمعة، إن وضع النازحين وسط درجات الحرارة المرتفعة، أولى بالاهتمام من الوقفات الاحتجاجية التي خرجت “نصرة للرسول” على خلفية أحداث الهند الأخيرة.وأضاف الكربولي في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، “النازحون وسكان الخيام في هذا الصيف القائظ اولى من وقفات الاحتجاجات السياسية المرائية، لو كنتم صادقين بحبكم […]

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