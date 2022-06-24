"لا أريد فعل ذلك!".. شاهد مذيع CNN يسبح في مياه "الأربعين قدمًا" الباردة بإيرلندا

2022/06/24 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس لضعاف القلوب..تعدّ السباحة في معلم "الأربعين قدمًا" السياحي بعاصمة إيرلندا، دبلن، ليس بالأمر السهل.لكن بالنسبة لأعضاء مجموعة Ripple Effect Ireland، فهو أمر اعتادوا القيام به يوميًا.إذ يستيقظون في الصباح الباكر، ويتجهون إلى مياهه الباردة للسباحة فيها.ينضمّ إليهم ريتشارد كويست، مذيع CNN، ويحاول التغلّب على خوفه لخوض هذه التجربة الفريدة من نوعها.

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