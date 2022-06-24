شاهد بالفيديو.. هل يخسر العراق من تدفقات النفط الروسي الرخيص ؟

2022/06/24 | 17:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KZA91PkaUvc

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