الموارد المائية تصدر توضيحا بشأن قيام احد الاشخاص بزراعة ارضه خارج الخطة الزراعية

2022/06/24 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن قيام احد الاشخاص بزراعة ارضه خارج الخطة الزراعية.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “اشارة الى ما تم تداوله ونشره من قبل احد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بانه يزرع ارضه خارج الخطة الزراعية وهو يتحدى بذلك دوائر الدولة و يحرّض الفلاحين والمزارعين على […]

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