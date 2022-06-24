ارتفاع وفيات وإصابات الحمى النزفية في العراق

2022/06/24 | 17:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات الكلي بالحمى النزفية إلى 208 حالات.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إنه “تم تسجيل إصابة جديدة في محافظة نينوى ليرتفع العدد الكلي إلى 208 حالات من ضمنها 35 وفاة”.وشدد البدر على “مربي الماشية والجزارين بوجوب أخذ الإجراءات […]

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