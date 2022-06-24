الصحة تصدر بياناً بشأن كورونا والحمى النزفية والكوليرا

2022/06/24 | 17:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة،

بياناً بشأن مستجدات فيروس كورونا

والحمى النزفية والكوليرا، في العراق.

وقال متحدث الوزارة، سيف البدر، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "تم تأكيد

تسجيل 3 إصابات جدي

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