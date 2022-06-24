17 عاماً ولم ترَ النور.. حكومة واسط المحلية: مشاريع الوزارات أصبحت عبئاً علينا

2022/06/24 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسطكشفت حكومة واسط المحلية، اليوم الجمعة، عن وجود مشاريع متلكئة للوزارات في المحافظة لم تكتمل منذ 17 عاما، مبينة انها اصبحت عبئا على المحافظة.

وقال نائب محافظ واسط رشيد البديري في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "وزارة البلديات تنفذ حاليا مجاري الصويرة والنعمانية والعزيزية والحي ولولا همة الحكومة المحلية واللقاءات بالوزارة لما تقدم العمل ورغم ذلك لازالت لدينا مشاكل بالعزيزية".

وأضاف البديري ان "مشروع ماء الكوت الكبير الذي بدأ العمل به عام 2005 محال من وزارة البلديات إلى الآن لم يعمل رغم مرور 17 عاما على بداية العمل به"، مشيرا الى ان "جسر الكارضية الذي أحيل من وزارة الإسكان عام 2010 ايضا متلكأ واعيد العمل به منذ ستة أشهر ماسبب معاناة كبيرة لنا كحكومة محلية ".

ولفت البديري الى ان "مشاريع الوزارات باتت عبء على المحافظة خاصة المتلكئة منها ولم تكتمل رغم مرور 17 عام على انطلاقها ولم ترَ النور"

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