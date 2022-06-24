أمازون تطور برنامجا مثيرا للجدل.. اسمع أصوات من تشتاق إليهم

2022/06/24 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طورت شركة أمازون برنامجا يمكنه تعلم تقليد صوت الشخص في أقل من دقيقة واحدة.يأتي هذا في وقت أثار فيه إطلاق عملاق التكنولوجيا لهذا البرنامج انتقادات واسعة رغم أن أمازون عمدت لتقديمه على أنه وسيلة لتقليد أصوات الأقارب المتوفين.صوت الجدة وعرضت الشركة البرنامج خلال حدث أمس الخميس عبر فيديو للمساعد الصوتي “أليكسا” […]

ظهرت المقالة أمازون تطور برنامجا مثيرا للجدل..



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