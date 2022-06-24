الانبار.. أمر فوج يستقيل من منصبه بسبب شقيق الحلبوسي

2022/06/24 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم امر فوج طوارئ الانبار السادس، العقيد عادل التبان، استقالته من سلك الشرطة.

التبان في وثيقة موجهة إلى قائد شرطة الانبار، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال "جئتكم بطلبي هذا راجيا التفضل بالموافقة على قبول استقالتي من سلك الشرطة كوني لا استطيع الاستمرار بمهام عملي ولكون القانون أصبح يطبق على المواطن الضعيف وأنا لا استطيع أن اكون ظالم او منافق لذلك أرجو من سيادتكم قبول استقالتي كوني لا ارغب العمل في سلك وزارة الداخلية".

يأتي ذلك بسبب اعتداء مثنى الحلبوسي شقيق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على آمر ومنتسبي سيطرة الفلوجة؛ بعد منعهم السير في بالاتجاه المعاكس.

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