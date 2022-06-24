المجمع الفقهي يشكل فريقا لفحص الاضاحي

2022/06/24 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شكل المجمع الفقهي العراقي، اليوم الجمعة، فريقا لفحص الاضاحي المتبرع بهز من قبل المواطنين.وذكر الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار، في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “المجمع الفقهي شكل فريقاً لاستقبال تبرعات الأضاحي؛ فيه طبيب بيطري لفحص الأنعام، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض”.

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