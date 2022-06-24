إيلون ماسك عن مصانع تسلا: تخسر مبالغ جنونية من المال

2022/06/24 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤثر مشاكل سلاسل الإمداد على مصانع تسلا، كما قال إيلون ماسك في مقابلة مع مجموعة مالكة لسيارات تسلا، وزعم ماسك في المقابلة إن مصانع تسلا في ألمانيا وتكساس تخسر مليارات الدولارات.

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