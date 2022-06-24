الرئيس الصيني يدعو لبذل جهود منسقة لبناء اقتصاد عالمي مفتوح

2022/06/24 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إلى بذل جهود منسقة، لتعزيز التنمية وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، فيما اعتبر أن فرض عقوبات على الدول سيضر من يفرضها أيضاً.وقال الرئيس الصيني خلال ترؤسه من بكين اجتماع الحوار الرفيع المستوى للتنمية العالمية والذي ألقى فيه كلمة عبر الاتصال المرئي إن " بناء نظام حوكمة عالمية وبيئة مؤسسية عالمية يتسمان بالمزيد من النزاهة والعدالة، والتنمية المتواصلة هي السبيل الوحيد لتحقيق السعادة والرفاهية".وأضاف إن "فرض أية دولة عقوبات قصوى لن تجني منه إلا إيذاء نفسها والآخرين والسعي لفك الارتباط الاقتصادي وإعاقة سلاسل الإمداد لن ينجح".

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