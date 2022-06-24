2022/06/24 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مجموعات حقوقية، الجمعة، أن الرياض أفرجت عن شاب شيعي اعتقل وهو قاصر، وكان يواجه حكما بالإعدام، بحسب منظمات حقوقية.

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