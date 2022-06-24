مقتل شاب طعنا بسكين وسط المثنى

2022/06/24 | 18:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل شاب عشريني طعنا بسكين في احدى مناطق محافظة المثنى.وقال المصدر لـوكالة /المعلومة/، ان “شابا يبلغ من العمر 25 عاما يسكن منطقة “المهدي” قرب السماوة، تعرض لطعنات مباشرة بسكين مما أدت الى وفاته”.وأضاف، ان “جثة الشاب المقتول نقلت إلى المستشفى ومنها إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات […]

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