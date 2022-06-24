صور: مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة سرعة ’متهورة’ في بابل

2022/06/24 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة شخص واصابة آخر بجروح خطيرة؛ حادث مروري في محافظة بابل على طريق المرور السريع ، مما ادى الى وفاة شخص واصابة اخر بجروح خطيرة، اسباب الحادث؛ السرعة الشديدة وعدم الانتباه واجتياز خاطئ وعدم حساب مسافة الامان عند الاجتياز لسائق المركبة الصغيرة انا لله وانا اليه راجعون والله يشافي المصابين #لاتسرع فالسرعة طريق الندم مديرية […]

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