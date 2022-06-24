المحكمة العُليا الأمريكية تُلغي دستورية حق الإجهاض للنساء.. هذا كل ما قد تود معرفته عن القضية

2022/06/24 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت المحكمة العُليا الأمريكية قرار Roe V.Wade، الجمعة، وقضت بأنه لم يعد هناك وجود لحق دستوري للمرأة بعمليات الإجهاض

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