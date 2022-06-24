قائد شرطة ذي قار يوجه بتوفير الحماية لمحطا البنزين

2022/06/24 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه قائد عمليات سومر وشرطة ذي قار الفريق الركن سعد علي عاتي الحربية، اليوم الجمعة، بتوفير الحماية لمحطات تعبئة البنزين.وشدد في بيان تلقته ايرث نيوز، “الحفاظ على التنظيم والانسيابية أثناء التزود بالوقود من قبل المواطنين، وبإشراف مدراء وضباط شرطة الاقسام وكلا حسب قاطع مسؤوليته”.واضاف البيان انه “جاء ذلك بعد الجهود الحثيثة […]

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