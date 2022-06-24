الشرطة النيجيرية: خطف 22 مزارعاً قرب العاصمة

2022/06/24 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الجمعة، تعرض 22 مزارعاً لعملية خطف من حقولهم في محيط أبوجا العاصمة النيجيرية.وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية أودونيي أموتايو ، أن "عملية الخطف وقعت في رافين داجي، وهي منطقة (واقعة) بين دولة النيجر ومنطقة العاصمة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "تم تأكيد خطف المزارعين عندما كانوا يعملون في حقولهم".وأضاف، أن الشرطة وعناصر الأمن هاجموا على الاثر غابة اختبأ بها الخاطفون".دون ذكر مزيد من التفاصيل حول عملية إنقاذ المزارعين.وتهاجم عصابات إجرامية يُطلق عليها اسم "قطاع الطرق"، بشكل متكرر المناطق الريفية وسط وشمال غرب نيجيريا، إلا أن عمليات الخطف الجماعية نادرة في منطقة العاصمة الاتحادية لنيجيريا والواقعة وسط البلاد.

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