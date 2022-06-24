بغدد.. انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه امام السيارات في منطقة اليرموك

2022/06/24 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه امام السيارات في منطقة اليرموك بالعاصمة بغداد.وقال المصدر لايرث نيوز، بانه “تم انقاذ شخص حاول رمي نفسه امام السيارات المارة بقصد الانتحار ضمن منطقة (اليرموك/ ساحة قحطان) من قبل دوريات نجدة اليرموك”.

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انقاذ شخص حاول الانتحار برمي نفسه امام السيارات في منطقة اليرموك أولاً على ايرث نيوز.

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