2022/06/24 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jEj7VXDPQD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماحكم الصلاة بالملابس التي فيها رسوم ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماحكم الصلاة بالملابس التي فيها رسوم ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).