تسجيل أرقام جديدة في بطولة أندية العراق بالسباحة الاولمبية

2022/06/24 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستمر المسابقات في بطولة أندية العراق بالسباحة الاولمبية والتي يقيمها الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية.وشهدت البطولة تحقيق ارقام جديدة، اذ حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي الجيش الرياضي احمد علاء ارقاماً قياسية جديدة في البطولة حيث سجل في سباق 100 متر صدر ( 1:08:35 ) دقيقة و8 ثواني و35 جزءً من الثانية.وعاد […]

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