بغداد: الدفاع المدني يواجه حريقاً في منزلٍ ويمنع النيران من التوسع (صور)

2022/06/24 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قبل_قليل_في_بغداد_الرصافة مفارزنا في مركز دفاع مدني الأعظمية تخمد حادث حريق اندلع في الطابق الثاني من دار سكن في منطقة الأعظمية بسبب تماس كهربائي داخلي وتسيطر على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتحد من توسعها وانتشارها وبدون اي اضرار بشرية .

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