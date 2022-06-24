مصرع مهاجرين أُثناء محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلية الإسباني انطلاقا من المغرب

2022/06/24 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى خمسة مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني، وفق ما أفاد مصدر في السلطات المحلية بمدينة الناضور المغربية لوكالة فرانس برس.

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