أرقام جديدة في بطولة أندية العراق بالسباحة الاولمبية

2022/06/24 | 19:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تستمر المسابقات في بطولة أندية العراق بالسباحة الاولمبية والتي يقيمها الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية.وشهدت البطولة تحقيق ارقام جديدة، اذ حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي الجيش الرياضي احمد علاء ارقاماً قياسية جديدة في البطولة حيث سجل في سباق 100 متر صدر ( 1:08:35 ) دقيقة و8 ثواني و35 جزءً من الثانية.وعاد […]

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