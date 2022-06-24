نادي أمانة بغداد يتخذ قرارات صارمة تخص أحداث مباراة الديوانية

2022/06/24 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتخذ نادي أمانة بغداد الرياضي، قرارات صارمة تخص أحداث مباراة الفريق الاخيرة أمام الديوانية في دوري الكرة الممتاز.وشهد المباراة اعتداءات من قبل الكادر المساعد على مراقب الخط وشهدت أيضاً تصريحات مسيئة من قبل لاعبين بحق نادي الديوانية.وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الإداريّة لنادي أمانة بغداد، اجتمعت برئاسة رئيس النادي فلاح […]

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