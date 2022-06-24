الحشد يطيح بإرهابي شرق الانبار

2022/06/24 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بأحد الإرهابيين شرق محافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الفوج الاول وبالتنسيق مع امن وإستخبارات اللواء الثاني بالحشد الشعبي، تمكنت الجمعة، من القاء القبض على متهم وفق المادة 4 ارهاب شرق الانبار".وأضافت، أن "ذلك جاء خلال عملية امنية نفذتها القوة اسفرت عن القاء القبض على المتهم (ا.ع.أ) وفق احكام المادة 4 إرهاب ضمن قاطع عمليات شرق الانبار".

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