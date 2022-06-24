2022/06/24 | 19:58 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تصريح وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس .
وزارة النفط هي وزارة فنية خدمية تحرص على توفير المنتجات النفطية للمواطنين في بغداد والمحافظات .
🔻عملية النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك.
🔻في حالة زيادة كمية الاستهلاك في بعض اشهر السنة او في المناسبات الدينية ، تقوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تحذر: هناك اجراءات صارمة ضد كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني و افتعال الازمات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزارة النفط هي وزارة فنية خدمية تحرص على توفير المنتجات النفطية للمواطنين في بغداد والمحافظات .
🔻عملية النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك.
🔻في حالة زيادة كمية الاستهلاك في بعض اشهر السنة او في المناسبات الدينية ، تقوم […]
ظهرت المقالة النفط تحذر: هناك اجراءات صارمة ضد كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني و افتعال الازمات أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تحذر: هناك اجراءات صارمة ضد كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني و افتعال الازمات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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