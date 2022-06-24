النفط تحذر: هناك اجراءات صارمة ضد كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني و افتعال الازمات

2022/06/24 | 19:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس .وزارة النفط هي وزارة فنية خدمية تحرص على توفير المنتجات النفطية للمواطنين في بغداد والمحافظات .🔻عملية النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك.🔻في حالة زيادة كمية الاستهلاك في بعض اشهر السنة او في المناسبات الدينية ، تقوم […]

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