حادث مروري يودي بحياة ثلاثة أشخاص قرب قضاء المسيب

2022/06/24 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بابل

افاد مصدر في شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، بمصرع ثلاثة اشخاص جراء حادث مروري مروع وقع على الطريق السريع قرب قضاء المسيب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)ان "الحادث ناجم عن انقلاب سيارة كبيرة(تريلة) وانقلابها على سيارة صغيرة مارة".

وأضاف ان "سيارة الاسعاف نقلت جثث الضحايا للمستشفى لايداعهم في الطب العدلي".

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