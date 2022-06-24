النفط: تطبيق إجراءات فنية وأمنية ناجحة لتعقب عمليات تهريب الوقود

2022/06/24 | 20:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حددت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أسباب أزمة الوقود في 3 محافظات، وفيما أكدت تطبيق إجراءات فنية وأمنية صارمة نجحت بتعقب عمليات تهريب الوقود، أكدت وجود تعاون بين اجهزة الدولة لإنهاء الأزمة التي وصفتها بالمفتعلة.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن”النفط هي وزارة فنية خدمية تحرص […]

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