’تحالف قوى الدولة الوطنية’ يطلق مبادرة للمرحلة المقبلة

2022/06/24 | 20:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *مبادرة تحالف قوى الدولة للمرحلة القادمة* *وصف* 1.الواقع العراقي اليوم جد معقد وخطير ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك.والفواعل فيه كُثر، ومتعارضة لحد التناقض، وأي فشل جديد هذه المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية.2.التحدي الحقيقي ليس بتشكيل معادلة حكم أياً كانت، بل بنوعها القادر على إبقائها، والبقاء هنا متصل بطبيعة العوامل […]

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