إيران ترد على اتهامها بالتخطيط لاستهداف سياح إسرائيليين في تركيا

2022/06/24 | 20:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت إيران الاتهامات الإسرائيلية لها، بتحضير خطط لاستهداف سياح إسرائيليين بهجمات إرهابية في إسطنبول، بـ"السخيفة"، ورأت بأنها تهدف للإضرار بعلاقاتها مع تركيا

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