تركيا تعلن السيطرة على حرائق غابات ولاية موغلا

2022/06/24 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، سيطرة فرق الإطفاء على حرائق غابات في عدة مناطق بولاية موغلا.وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي إن" الفرق سيطرت على حرائق غابات في أقضية دالامان وفتحية وكويجيغيز وسيدي كمر بولاية موغلا".وأشار إلى "عدم وجود خسائر في الأرواح أو فقدان مواطنين جراء الحرائق المستمرة في مرمريس بالمحافظة ذاتها".وأعلن وزير الزراعة والغابات وحيد كيريشتشي، في وقت سابق إجلاء 103 أسر و247 فرداً من المنازل وأماكن العمل القريبة من الحريق في مرمريس لكيلا يتضرروا.

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