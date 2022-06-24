بلينكن: روسيا تسعى إلى

2022/06/24 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد وزير الخاريجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الولايات المتحدة، تساعد أوكرانيا على البقاء كدولة مستقلة وفق ما ينص ميثاق الأمم المتحدة.

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