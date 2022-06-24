2022/06/24 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اغلقت فرق الرقابة الصحية التابعة لقطاع النجف الشمالي، اليوم الجمعة، 17 محلا القصابة وبيع الدجاج الحي واللحوم الحمراء) لمخالفتها الشروط الصحية.وبين مدير القطاع الدكتور أحمد التميمي في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “إغلاق هذه المحلات الواقعة في سوق الجزيرة جاء لمخالفتها الشروط الصحية وعدم الحصول على الإجازة الصحية وبطاقات الفحص الطبي التي تؤكد […]

ظهرت المقالة لمخالفتها الشروط الصحية..



اغلاق 17 محلا للقصابة وبيع الدواجن في النجف أولاً على ايرث نيوز.

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