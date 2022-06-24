الصدر يرفع التجميد عن البنيان المرصوص في بغداد وإعادة هيكلة كوادره

2022/06/24 | 20:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، برفع التجميد عن البنيان المرصوص في بغداد وإعادة هيكلة كوادره.ووجه مسؤول مكتب المتابعة والتنسيق، محمد العبودي، رسالة الى الصدر واطلعت عليها ايرث نيوز “حسب توجيهكم في 22 من شهر رمضان المبارك بإعادة الهيكلية في عموم العراق للبنيان المرصوص وتنظيم أمورهم, فقد تم بعون الله تعالى […]

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