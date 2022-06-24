2022/06/24 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأميرة مريم تبدأ رحلة الأمل وتشكر البزّاز لتكفّله علاجها بغداد – ندى شوكت عرضت قناة (الشرقية) الاربعاء اولى حلقات برنامج (الاميرة مريم) الذي يتابع رحلة الألم والامل للشابة مريم الركابي ، الطالبة في معهد الفنون الجميلة في بغداد ، التي تعرضت لجريمة شوهت وجهها الجميل ، عندما أقدم وحش بشــــــــــــري بسكب مادة التيزاب الحارقة عليها […]

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