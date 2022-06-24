2022/06/24 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غبار في الوسط وأمطار شمالاً وظاهرة نادرة بإصطفاف 5 كواكب بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة الى وزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم السبت صحوا يتحول تدريجيا الى مغبر في المناطق كافة ،وسط توقع سقوط امطار على المناطق الجبلية شمالا.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس […]

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