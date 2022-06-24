2022/06/24 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامع الصفّار ينعى منارته ومبان متهالكة تثير قلق الموصليين الموصل – سامر الياس سعيد تداول ناشطون مقطعا فيديويا لجامع الصفار وسط المدينة القديمة بالجانب الايمن من الموصل، وهي تنهار وسط جموع من اهالي المدينة وابرز الناشطون ان انهيار المنارة حدث دون وجود اي قوة خارجية حالت لوقوع الحادث مما دفع باهالي المدينة لاثارة المخاوف والقلق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامع الصفّار ينعى منارته ومبان متهالكة تثير قلق الموصليين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامع الصفّار ينعى منارته ومبان متهالكة تثير قلق الموصليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).