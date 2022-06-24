زيباري: استهداف منشآت نفطية في إقليم كردستان محاولة لـ ’تركيعه للميليشيات’

2022/06/24 | 20:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات القصف الصاروخي لمنشأت نفطية و غازية في الاقليم من اربيل و ناحية خبات لشركة كار سابقا والى قصف مجمع كورمور للنفط والغاز في قادر كرم في محافظة السليمانية يؤكد حقيقة بسيطة بان القوى المليشاياوية في بغداد لا تفرق بين المحافظتين وهدفها الاسمى تركيع اقليم كردستان لسلطانها .هوشيار زيباري

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