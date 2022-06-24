بيان جديد للنفط يخص عمليات تهريب الوقود

2022/06/24 | 20:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة فاتحت الجهات الأمنية كافة .

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