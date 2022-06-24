استهداف ثان في 3 أيام لموقع

2022/06/24 | 20:26 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران أمنيان، الجمعة 24 يونيو (حزيران)، إن صاروخاً من نوع "كاتيوشا" استهدف مقر إقامة الموظفين بشركة "دانا غاز" الإماراتية في حقل خور مور للغاز بمحافظة السليمانية بشمال العراق.

وهجوم الجمعة هو الثاني على منشأة لـ"دانا غاز" هذا الأسبوع.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية الأربعاء، إن صاروخاً من نوع "كاتيوشا" سقط داخل حقل خور مور من دون أن يسبب أي أضرار.

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وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية الجمعة، عموداً من الدخان يتصاعد قرب الحقل ويمكن سماع دوي صفارات إنذار.



ولم يتسنَّ لـ"رويترز" بعد التحقق من صحة اللقطات.

ولم ترد أي أنباء عن احتمال وقوع إصابات بسبب الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن أي من الهجومين.



وكانت جماعات مسلحة قال عنها مسؤولون عراقيون إنها مدعومة من إيران، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة سابقاً.

وقالت "دانا غاز" الخميس إن العمليات مستمرة بشكل طبيعي في خور مور، أحد أكبر حقول الغاز في العراق.

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