منتخب الناشئين يكمل تحضيراته لمواجهة الاردن لزعامة المجموعة (صور)

2022/06/24 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكمل منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة نظيره الأردني لحسم صدارة المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الجارية منافساتها في مدينة العقبة الأردنية.

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